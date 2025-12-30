Dolar
42.94
Euro
50.57
Altın
4,383.27
ETH/USDT
2,973.10
BTC/USDT
87,859.00
BIST 100
11,166.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok namlulu roketatarlar da dahil olmak üzere topçu silah sistemlerinin üretiminin artırılması talimatını verdi.

Nuri Aydın  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kuzey Kore lideri Kim'den çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı

İstanbul

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, hafta sonu bir askeri sanayi tesisini ziyaret etti.

Kim, ziyarette yaptığı konuşmada, çok namlulu roketatar sistemlerinin, Kore Halk Ordusunun "ana vurucu gücü" olan topçu kuvvetlerinin yapısını tamamen değiştireceğini ve Pyongyang'ın "uzun menzilli top sistemlerinin modernize etme ve güçlendirmeye yönelik askeri stratejik politikasında kilit rol oynayacağını" söyledi.

Askeri operasyonlar sırasında roketatarlara ve topçu sistemlerinin kullanılacağına işaret eden Kim, bu silahların "yüksek isabet oranı ve yıkıcı gücüyle ani ve hassas saldırılar düzenleyerek düşmanı etkisiz hale getirebilen, aynı zamanda stratejik saldırı aracı olarak da kullanılabilen süper güçlü" olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un, çok namlulu roketatarlar da dahil olmak üzere topçu silah sistemlerinin üretiminin artırılması talimatını vererek mühimmat üretimine ilişkin hedeflerin Kore İşçi Partisinin 9. kongresinde belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kore İşçi Partisinin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9. Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.

Kuzey Kore, dün, ordunun muharebe hazırlık seviyesini ve saldırı kabiliyetlerini test etmek amacıyla denize uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 325 bin 267 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Benzer haberler

Kuzey Kore lideri Kim'den çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı

Kuzey Kore lideri Kim'den çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet