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Dünya

Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor

Kuveyt vatandaşları, söz konusu karardan muaf tutuldu.

Halime Afra Aksoy   | 23.02.2021
Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor

İstanbul

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbitleri kapsamında kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması kararı alındı.

Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Bu tedbirler kapsamında 24 Şubat Çarşamba gününden itibaren kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması, Kuveytliler dışında ülkeye girişlerin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ülkeye dönmek isteyen Kuveyt vatandaşlarının, vatandaşların birinci derece yakınlarının ve ev işlerinde kendilerine yardımcı personelin, Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki nakliye operasyonları ile işçi geçişlerinin bu karardan muaf olduğu kaydedildi.

Kuveyt, 20 Şubat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hava yolu üzerinden ülkeye giriş yasağının yeni bir duyuruya kadar uzatıldığını bildirmişti. Kuveyt vatandaşları söz konusu karardan da muaf tutulmuştu.

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