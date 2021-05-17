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Dünya

Kuveyt, Çekya'nın Büyükelçisi'ni İsrail'e destek paylaşımı sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Çekya'nın Kuveyt Büyükelçisi Martin Dvorak, resmi Instagram hesabında İsrail bayrağı yayınladıktan sonra Kuveyt Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Said İbicioğlu   | 17.05.2021
Kuveyt, Çekya'nın Büyükelçisi'ni İsrail'e destek paylaşımı sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kuveyt

Çekya'nın Kuveyt Büyükelçisi Martin Dvorak, resmi Instagram hesabında İsrail bayrağı yayınladıktan sonra Kuveyt Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dvorak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Bakanlığa çağrıldığı ve yaptığının kesin bir şekilde reddedildiğinin kendisine iletildiği aktarıldı.

"Kuveyt'in resmi ve halk düzeyindeki duygularının ciddi şekilde kötüye kullanılması nedeniyle bu davranış kabul edilemez." ifadelerine yer verilen açıklamada, Büyükelçi'nin eyleminin diplomatik görevin doğasıyla bağdaşmadığı ve diplomatik normlar ile Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Büyükelçi'nin ise Kuveyt Hükümetine ve halkına derin üzüntülerini ifade ettiği ve "istenmeyen bir hata ve kişisel bir davranış" sergilediği, hükümetinin Filistin'deki üzücü durum konusundaki tutumunu temsil etmediğini vurguladığı belirtildi.

Instagram hesabındaki paylaşımını kaldıran Büyükelçi, elçiliğin Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bildiride paylaşım sebebiyle özür diledi.

Dvorak'ın resmi Instagram hesabında İsrail bayrağını yayınlaması, Kuveyt'te halkın tepkisine neden olmuş ve sınır dışı edilmesini talep eden sosyal medya kampanyasına yol açmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

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