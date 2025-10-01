Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı

Akdeniz'in uluslararası sularında seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze'ye 100 deniz milinden az bir mesafede olduklarını ve İsrail'in dün ilk kez filoyu denizden taciz ettiğini belirtti.

Barış Seçkin  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı

Roma

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan ve halihazırda Gazze'ye doğru yol alan Çelik, AA muhabirine video mesaj göndererek, yolculuklarına ilişkin son durumu paylaştı.

Çelik, yolculuklarının sürdüğünü dile getirerek, "Şu anda Gazze sahiline 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Bu arada filo dün gece ilk defa İsrail tarafından denizden taciz edildi." dedi.

İsrail ordusunun sinyal kesicilerle ve botlarla gerçekleştirdiği taciz girişimini detaylıca anlatan Çelik, "Dün gece saat 03.30'dan sonra bir bot, ana geminin etrafında tur atarak gemiyi teknolojiden mahrum bıraktı. Çünkü bu esnada gemide hiçbir teknolojik araç, internet ve güvenlik kameraları çalışmadı. Bu tacizden sonra bot, başka bir teknenin etrafında da benzer bir faaliyette bulundu ve daha sonra da uzaklaştı. Bu büyük botla birlikte civarda, filonun etrafında zodyak botlar da görüldü ve bunlarla birlikte hareket eden üzerinde insanların olduğu bir sivil yük gemisi de görüldü. Gün ışırken bu faaliyetler sonlandırıldı." diye konuştu.

"Aktivistlerin morali gayet yerinde"

Çelik, Gazze'ye yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Filo şu anda yoluna devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Gazze'ye 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Eğer yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, 24 saat içerisinde bu filo Gazze'ye varmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerden de bahseden Çelik, şunları kaydetti:

"Fakat kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerle gün içerisinde filoya bir müdahale bekleniyor. Aktivistlerin morali gayet yerinde. Dünkü tacizden sonra dinlenmeye çekildi aktivistler. Çünkü bugün zinde ve dinamik olmak gerekiyordu. Herkes çok kararlı. İtalya hükümeti aktivistleri geri çekmek için çağrıda bulunsa da tahliye etme girişiminde bulunsa da kimse bu kararından vazgeçmedi. Açık sulardayız. Şu anda Gazze'ye doğru ilerliyoruz ve misyonu tamamlamak istiyor filo delegasyonu."

