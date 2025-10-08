Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Meksikalı sanatçı Diego Vazquez, alıkonulduğu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Gökhan Yılmaz  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola koyulan Küresel Sumud Filosu'na Gazze açıklarında İsrail ordusunca yapılan saldırıda 5 gün boyunca alıkonulan ve sonrasında Türk Hava Yolları'nın (THY) seferiyle Ürdün'ün Amman kentinden Türkiye'ye dönüşü sağlanan aktivistlerinden Vazquez, ülkesi Meksika'ya dönmeden önce İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrail'de hapiste kaldıkları sürece sistematik bir işkence gördüklerini anlatan Vazquez, "İsrail güvenlik güçleri bizi çok kötü tehdit ettiler. Hapishanede tutulduğum 5 gün boyunca düzenli olarak kullanmam gereken ilaçlarımı bile vermediler. Oturduğumuz yerden kalkmamıza izin vermediler. Yürüyemedik bile. Duş alamadık. Tuvaletteki musluktan su içmek zorunda kaldık. 5 gün boyunca günde bir öğün yemek verdiler. Verdikleri yemeklerin tadı da çok kötüydü. Kendimizi kötü hissettirmek için sürekli sinir bozucu bir müzik çaldılar." diye konuştu.

Vazquez, gördükleri işkence karşısında cezaevindekilerle birbirlerine daha çok kenetlendiklerini dile getirerek, "Yaptıkları işkencelere rağmen tüm cezaevindekiler çok güçlü durduk. Çok sıkı durduk. Kendi aramızda birbirimizi motive ettik. Çünkü bizim yaşadıklarımız Filistinli çocukların, kardeşlerimizin uğradığı işkencelerin yüzde 10'u kadardı. Yüzde 100 eminim ki bir daha olsa yine filoya katılır, yine Gazze'ye giderim." ifadelerini kullandı.

THY'nin seferiyle Ürdün'ün Amman kentinden dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve İGA tarafından havalimanında ağırlanan Meksikalı 6 aktivist, yine THY'nin Meksika seferiyle gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine hareket etti.

