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Dünya

Kuraklıkla mücadele eden Kenya'ya Ukrayna'dan 25 bin ton buğday desteği

Uzun süredir yetersiz yağışlara bağlı kuraklıkla mücadele eden Kenya'ya, Ukrayna'dan 25 bin ton buğday desteği yapıldığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 23.11.2022
Kuraklıkla mücadele eden Kenya'ya Ukrayna'dan 25 bin ton buğday desteği

Nairobi

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gönderilen 25 bin ton buğdayı teslim aldıklarını belirtti.

Ülkesindeki kuraklığın etkisini sürdürdüğüne dikkati çeken Gachagua, teslim alınan buğdayın gıda sorunu yaşayan bölgelere dağıtılacağını kaydetti.

Gachagua, "Bizim kaynaklarımız iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için yeterli değil. Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlere göre, Kenya'da en az 4,35 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor, yaklaşık 5 milyon kişi ise kuraklık nedeniyle yeterli temiz suya ulaşamıyor.

Doğu Afrika'da Kenya'nın yanı sıra Somali ve Etiyopya kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında. Üç ülkede en az 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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