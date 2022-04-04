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Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesine yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 04.04.2022
Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin nükleer silahı kendi topraklarında yerleştirmeye hazır oldukları yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, "Elbette, önerilen eylemler, kıtadaki gerginliğin ileride artmasına yol açabilir. Polonya yönetiminin savaşçı ve Rus karşıtı çizgisi derin endişeleri uyandırıyor." dedi.

"Buça kenti konusu en üst düzeyde görüşülmesi gerekiyor"

Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntüleri değerlendiren Peskov, burada sivillerin öldürüldüğüne dair bilgilerin sorgulanması gerektiğini savundu.

Peskov, "Gördüğümüz görüntülere güvenmemek lazım. Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.

Ülke liderlerinin Buça'daki durumla ilgili yeterince kanıt olmadan açıklama yapma konusunda acele etmemesi ve çeşitli kaynaklardan bilgi talebinde bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Herhangi bir suçlamayı kesinlikle reddediyoruz. Ayrıca, bu konunun en üst düzeyde görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeye teklif ettiklerini aktaran Peskov, ancak bu teklifin engellendiğini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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