Dolar
18.41
Euro
17.96
Altın
1,645.54
ETH/USDT
1,299.80
BTC/USDT
18,915.00
BIST 100
3,291.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışında konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin, Ukrayna’daki bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin “hızlı” işleyeceğini duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da Donbas ve bazı bölgelerde yapılan referandumların ardından Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin “hızlı” şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 23.09.2022
Kremlin, Ukrayna’daki bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin “hızlı” işleyeceğini duyurdu Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk (Fotoğraf: Leon Klein/AA)

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için bugün başlayan referandumları değerlendirdi.

Referandumların, Rusya’ya katılma kararıyla sonuçlanması halinde söz konusu bölgelerin korunacağını anlatan Peskov, Ukrayna’nın bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin “Rusya’ya yapılmış saldırı” olarak değerlendirileceğini belirtti.

Peskov, referandum sonuçlarına göre bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin, yönetim kademesinde hızlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayarak, “Bu sürecin çok hızlı olacağından eminim.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül’e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor

Benzer haberler

Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak

Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak

Kremlin, Ukrayna’daki bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin “hızlı” işleyeceğini duyurdu

Rusya altyapı için 400 milyar ruble harcayacak

Ukrayna Türkiye'nin 'savaş esiri takasındaki desteğini' takdir ettiğini bildirdi

Ukrayna Türkiye'nin 'savaş esiri takasındaki desteğini' takdir ettiğini bildirdi
Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak
Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet