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Dünya

Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmesine karşı çıktığı karar tasarısı, BMGK'de yeterli desteği alamadı

Rusya'nın uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi gerektiğini savunduğu karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yeterli desteği alamadı.

Şerife Çetin  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmesine karşı çıktığı karar tasarısı, BMGK'de yeterli desteği alamadı

New York

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oylamaya sunuldu.

Tasarı 7 "evet", 7 "hayır" ve 1 "çekimser" oy aldı.

Karar tasarısının geçmesi için 15 oydan en az 9'unu alması gerekiyordu.

Tasarıda, uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi çağrısına yer verilirken, uzayda şiddet kullanımına ilişkin tehdide yer olmadığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin çok taraflı ve bağlayıcı anlaşmaların sağlanması talep edilen karar tasarısında, uzayın barışçıl kullanımı teşvik edilmişti.

Rusya, 24 Nisan'da ABD ve Japonya'nın sunduğu ve uzayın barışçıl kullanımını sağlamak ve burada silahlanma yarışını engellemek için uzaya nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısını veto etmişti.

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