"Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi
Çelik malzeme kullanılarak tamamen el işçiliğiyle kişiye özel tasarlanarak üretilen "Düzce bıçağı", Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Düzce
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce bıçağının coğrafi işaret tescili için 20 Ekim 2022'de TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.
Kente özgü tamamen el işçiliğiyle tasarlanıp üretilen, kullanım amacına ve uygulanacak yüzey süsleme sanatına bağlı olarak paslanmaz, karbon, takım ve Şam çelik türlerinin kullanıldığı bıçak, 16 Mayıs itibarıyla coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.
Bu çerçevede TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.
Durak, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Aslan'a Düzce bıçağının coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.
Düzce bıçağının yüzeyi ustanın tercihine göre gravür, kakma, rölyef gibi süsleme sanatları ile işleniyor, sap ve kılıflarında da minyatür, tezhip ve ebru gibi süsleme teknikleri kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.