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Kültür

Düzce'de 10 ülkeden 41 ressam "Uluslararası Suluboya Festivali"nde buluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Suluboya Festivali", 10 ülkeden 41 ressamın katılımıyla başladı.

Ömer Ürer  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Düzce'de 10 ülkeden 41 ressam "Uluslararası Suluboya Festivali"nde buluştu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Akçakoca Kaymakamlığı, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Sevgi, Hoşgörü, Barış" temalı festivalin açılışı, Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sanatseverler, Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

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Ülkelerinin halk oyunları gösterimini de yapan sanatçılar, daha sonra merkezin bahçesinde kurulan alanda özel hazırlanan 70 metrelik tual üzerine özgün suluboya çalışmalarını yaptı.

Milli Eğitim İlçe Müdürü Kemal Karadağ, AA muhabirine, ilçenin deniz ve doğa güzellikleriyle Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu belirterek, "Biz her anlamda ilçemizin tanınmasını, kültürel ve sanatsal çalışmalarının bilinmesini istiyoruz. Bu anlamda uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.

Festivale 10 farklı ülkeden 41 sanatçının katıldığını aktaran Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi resim öğretmeni ve festivalin koordinatörü Yaşar Birinci, "Böyle bir organizasyonu Akçakoca ile buluşturabilmek bizim için gurur verici. Burada temel amacımız, sanatla ilgilenen insanlara uluslararası düzeyde sanat etkinliği sunabilmek. Festivalimizin amacı sevgi, hoşgörü ve barış." diye konuştu.

Festivale Hindistan'dan katılan sanatçılar Moumita Ghosh ve Iti Bahattacharya ise ilçede olmaktan mutluluk duyduklarını ve kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

Festival yarın yapılacak etkinlerle son bulacak.

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