Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,940.40
BTC/USDT
108,086.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Düzce'nin yaylaları, Sakarya'nın Çam Dağı bölgesi ve Bolu'nun otoyol geçişinde sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar görsel şölen sunuyor.

Ömer Ürer, Mehmet Emin Gürbüz, Davut Genç  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırlarının birleştiği noktada yer alan, içerisinde gölet ve çam ağaçlarının bulunduğu Pürenli Yaylası, güzelliğiyle doğaseverleri hayran bırakıyor.

Kente 28 kilometre mesafedeki 1400 rakımlı yayla, İstanbul ve Ankara'nın arasındaki konumu dolayısıyla doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

​​​​​​​Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaylalarda çadır ve karavan kampı yapabilen ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir edilebiliyor.

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda da sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.

Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis de yaprakları sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçlarla ahenk oluşturuyor.

Bolu

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sonbaharın gelişiyle doğa adeta renk değiştirdi.

Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, her gün güzergahı kullanan on binlerce sürücüye görsel şölen sunuyor.

Tünel girişinden itibaren başlayan renk cümbüşü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis bulutlarıyla birleşince güzel görüntüler oluşturuyor.

Bölgeden geçen sürücüler, doğanın güzelliği karşısında zaman zaman yol kenarlarında durarak çevreyi fotoğraflıyor.

Düzce, Sakarya ve Bolu'daki sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk dronla da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4'üncü toplantısını yaptı
Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek
Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj düzenleyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz

Benzer haberler

Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor

Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor

Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor

Bolu'da ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

Bolu'da ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
"Sakin şehir" Şavşat'ta sonbahar rengarenk

"Sakin şehir" Şavşat'ta sonbahar rengarenk
Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar manzarasıyla ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet