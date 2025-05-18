Düzce'de köylerin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.
Düzce
İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.
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📍 Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin Köyü ve çevresinde sabah saatlerinde sis etkili oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 18, 2025
📹 Oluşan yoğun sis, havadan görüntülendi pic.twitter.com/nlvWAOtrOq
Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.
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