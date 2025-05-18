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Yaşam

Düzce'de köylerin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.

Tayyıb Hoşbaş  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Düzce'de köylerin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi Fotoğraf: Muhammed Furkan Dursun/AA

Düzce

İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.

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Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

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