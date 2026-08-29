Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyicilerle ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılına özel yayın yapılacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyicilerle ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında zafere ilişkin belgeseller, özel programlar, konserler ve radyo yayınları gün boyunca ekrana ve radyolara taşınacak. Büyük Zafer'in tarihi anlamı ve önemi farklı yapımlarla ele alınacak.

30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesindeki öneminin tarihçi-yazar Koray Şerbetçi'nin sunumuyla anlatılacağı "Bir Dönüm Noktası - 30 Ağustos 1922" belgeseli, yarın saat 08.40'ta TRT 1'de yayımlanacak.

Zafer Bayramı'na özel çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" filmi de aynı gün saat 09.30'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Film, saat 22.15'te TRT Türk'te, 21.00'de de TRT EBA'da yayımlanacak.

30 Ağustos'a özel canlı yayınlar TRT ekranlarında

"Anıtkabir'den Naklen Yayın", yarın saat 09.15'te Anıtkabir'den canlı bağlantılarla TRT 1, TRT Avaz ve TRT Türk'te ekrana gelecek.

Tören birliklerinin TBMM önünden Birinci Meclis binasına kadar gerçekleştireceği yürüyüş, saat 14.25'te "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programıyla TRT 1, TRT Avaz ve TRT Türk'ten canlı yayımlanacak.

TRT 2'de "Sinematograf", İstiklal Savaşı döneminin bilinmeyen yönlerini anlatan bölümüyle yarın saat 08.30'da izleyicilerle buluşacak.

Büyük Taarruz öncesinde çekilmiş bir filmin inceleneceği "Tarihin Ruhu - Büyük Taarruz" programı da saat 09.00 ve 20.30'da yayımlanacak. "Tiyatrovizyon" programı saat 11.30'da, "Pazar Konseri: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası" programı da saat 13.30'da ekrana gelecek.

"Tarih Söyleşileri" programında zafer, saat 19.30'da tüm yönleriyle ele alınacak.

30 Ağustos 1922'den önceki bir yılın stratejik panoramasını ortaya koyan "Son Taarruz" belgeseli de saat 14.25'te TRT EBA'da, 16.30'da TRT Türk'te ve 17.00'de TRT 2'de izlenebilecek.

Büyük Taarruz öncesinde Akşehir'de düzenlenen futbol turnuvasının, işgalci güçleri yanıltmaya yönelik stratejik bir planın parçası olduğunu anlatan "Gol Atan Cepheye: Ayyıldız" belgeseli, televizyonda ilk kez yarın saat 20.30'da TRT Belgesel'de izleyicilerle buluşacak.

TRT Çocuk'ta Büyük Taarruz'a özel bölümler

TRT Çocuk, Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde sevilen içeriklerinin özel bölümlerini ekrana getirecek.

"Aslan - Büyük Taarruz Özel Bölümü" yarın saat 11.45, 15.15 ve 18.55'te, "Elif ve Arkadaşları - Büyük Taarruz Özel Bölümü" de aynı gün saat 11.30'da ve 15.00'te TRT Çocuk'ta yayımlanacak.

Özel bölümlerle çocukların Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesini öğrenmesine katkı sağlanacak.

Afyonkarahisar'da TRT'nin ses ve saz sanatçılarının katılımıyla düzenlenecek "Zafer Bayramı TRT Özel Konseri", yarın saat 23.00'te TRT Müzik ekranlarında yayımlanacak.

"Türkistan Gündemi", 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bölümüyle saat 12.00'de canlı yayımlanacak. Ardından Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusu, "İzler" belgeseliyle saat 15.15'te izleyicilerle buluşacak.

TRT Türk'te ise 30 Ağustos Zaferi'ne uzanan tarihsel süreç, alanında uzman konuklarla "Haberdar Özel Zafer Haftası" programında ele alınacak. Program, yarın saat 21.00'de yayımlanacak.

Zafer Bayramı'na özel hazırlanan "Uzaktan Erişim" programı, yarın saat 09.30'da TRT EBA'da ekrana gelecek.

Milli Mücadele'nin önemli cephelerinden Afyon'daki tarihi mekanları ziyaret eden ve mücadelenin zaferle sonuçlandığı süreci ele alan "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programı saat 15.00'te izleyicilerle buluşacak.

30 Ağustos 1922'ye giden tarihsel sürecin arşiv görüntüleri ve yapay zeka destekli animasyonlarla anlatılacağı "Kocatepe'den Zafere", saat 08.30'da TRT Genç'te yayımlanacak.

"Genç Takvim"in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konu alan yeni bölümü saat 09.05'te, "Geçmişe Bir Bilet" programı da saat 15.25'te izleyicilerle buluşacak.

TRT Radyolarında Büyük Zafer'e özel programlar

TRT Radyolarında da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yönelik özel içerikler dinleyicilere ulaşacak.

TRT Radyo 1'de 2 Eylül'e kadar her gün saat 09.40'ta yayımlanacak "Ağustos Başağı" programında Kurtuluş Savaşı'nın ardından yaşanan toplumsal değişim ele alınacak.

TRT TSR Radyosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı" saat 10.05'te, "Zaferin Adı: 30 Ağustos" programı da saat 14.05'te dinleyicilerle buluşacak.​​​