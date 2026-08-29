Formula 1 ekibi McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

26 yaşındaki Norris, yaptığı açıklamada, "McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Norris, McLaren'ın 17 yıllık bekleyişine de son vermişti.

McLaren takımı, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazanan MCL39 aracının hediye edileceğini açıkladı.