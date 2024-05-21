Dolar
32.17
Euro
34.92
Altın
2,425.23
ETH/USDT
3,775.00
BTC/USDT
71,303.00
BIST 100
10,890.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor

Astana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar toplantısında Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarını aktaran Lavrov, Filistin devletinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Lavrov, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." diye konuştu.

"Batı, Avrasya’yı kontrol altına almaya çalışıyor"

Lavrov, Batı’nın Avrasya'ya yönelik siyasetine ilişkin, "ABD liderliğindeki Batı, Avrasya’nın tamamını kontrol altına almaya çalışıyor. NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, yapılarını Asya’da entegre etmeye ve bölge ülkelerini kendilerine tabi kılmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Lavrov, bu konferansın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ültimatom niteliğindeki barış formulünü ele almak için düzenlendiğini belirterek, "Batı'nın, Rusya Federasyonu'na ültimatom koymak için ülkeleri Ukrayna konulu konferansa çekme çabaları saçma." diye konuştu.

Kore Yarımadası'ndaki duruma da değinen Lavrov, ABD ve müttefiklerinin buradaki durumu bozmaya çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personel katılacak
Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
Kadıköy'de pitbull cinsi köpeğin kedi ve çevredekilere saldırması kamerada
Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

Benzer haberler

AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

UCM'nin Netanyahu ve Gallant aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek?

İsrail'in 228 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti

DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti
Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor

Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor
İsrail'in açtığı ateş sonucu Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci yaralandı

İsrail'in açtığı ateş sonucu Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet