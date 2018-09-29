Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Biz hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz. Siyasi ve maddi hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz." dedi.

RAMALLAH

ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikâyet eden Filistin'den "Siyasi ve maddi hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz." açıklaması geldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yazılı açıklamasında, Uluslararası Adalet Divanı'na ABD aleyhine yaptıkları başvuruyla ilgili gerekçelerini aktardı.

Mayıs ayında ABD'ye Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması talebini içeren ve bunun Viyana Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu anlatan bir mektup gönderdiklerini belirten Maliki, resmi bir yanıt gelmemesi üzerine 4 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik nota verdiklerini ifade etti.

Maliki, gerekli yasal sürenin dolmasının ardından ABD'ye karşı dava açmak için şartların oluşmasıyla resmi olarak Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduklarını kaydetti.

"Hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz"

Bu adımın Viyana Anlaşması ve bununla ilişkili diğer anlaşmaları imzalayan bir ülke olarak egemenlik hakkını korumak için atıldığına dikkati çeken Maliki, "Biz hakkımızı ve halkımızı tereddüt etmeden savunuyoruz. Siyasi ve maddi hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Kudüs kararı ve Yahudi yerleşim yerleri gibi tüm yasa dışı uygulamalara karşı ciddi adımlar attıklarının da altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de resmi törenle açılmıştı.

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak uluslararası anlaşmalara aykırı davrandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu bildirilmişti.

Muhabir: Ayşe Sümeyra Aydoğdu