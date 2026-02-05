Dolar
43.54
Euro
51.43
Altın
4,886.53
ETH/USDT
2,085.70
BTC/USDT
70,790.00
BIST 100
13,784.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeni START'ın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START)” sona ermesiyle ulusal çıkarları gözeten adımlar atacaklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeni START'ın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün süresi sona eren Yeni START’ın artık yürürlükte olmadığını vurgulayan Peskov, “Bunu olumsuz değerlendiriyoruz ve bu konuda üzüntümüzü ifade ediyoruz. Sınırlamaları bir yıl daha korumaya yönelik girişimimiz karşılıksız kaldı.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anlaşmanın sona ermesiyle ülkesinin atacağı adımlara ilişkin Peskov, "Rusya, nükleer silahların stratejik istikrarı konusunda sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürmektedir ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir.” diye konuştu.

Peskov, Batılı bazı basın kuruluşlarında ABD'li Jeffrey Epstein'ın Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin soru üzerine, “Bu tür senaryolar hakkında şaka yapmayı çok istiyorum ama zamanımızı boşa harcamayalım.” ifadesini kullandı.

Yeni START Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki Yeni START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de bugün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı
Adalet Bakanı Tunç'tan "hukuk eğitimine" ilişkin açıklama
Malatya'da yapılan deprem konutları sosyal donatı ve çevreci yapısıyla dikkati çekiyor
"Asrın felaketi"nin üçüncü yılı TRT'de anılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde 314 esirin takası konusunda mutabakat sağlandı

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde 314 esirin takası konusunda mutabakat sağlandı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeni START'ın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz

ABD'de ICE'nin kaçma riski olmayan göçmenlere tutuklama emri olmadan gözaltı yapamayacağı kararı

Türkiye’nin girişimleri ABD ile İran’ı ortak bir noktada buluşturabilir mi?

Türkiye’nin girişimleri ABD ile İran’ı ortak bir noktada buluşturabilir mi?
Uzmanlara göre Trump'ın uyarısı sonrası Maliki başbakan seçilirse ABD, Irak'a yaptırım uygulayabilir

Uzmanlara göre Trump'ın uyarısı sonrası Maliki başbakan seçilirse ABD, Irak'a yaptırım uygulayabilir
Ankete göre ABD'de seçmenlerin çoğu Pretti'nin vurulmasına ilişkin resmi anlatıya güvenmiyor

Ankete göre ABD'de seçmenlerin çoğu Pretti'nin vurulmasına ilişkin resmi anlatıya güvenmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet