Dolar
8.88
Euro
10.38
Altın
1,736.07
ETH/USDT
2,921.60
BTC/USDT
41,957.00
BIST 100
1,380.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Dmitri Chirciu   | 28.09.2021
Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunu değerlendirdi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasının başlayıp başlamadığını değerlendiren Peskov, "Bazıları, dördüncü dalganın başlayacağını söylüyor. Ancak gerçek şudur, bazı bölgelerde vakalarda artış yaşanıyor." dedi.

Peskov, ülkedeki bölge yönetimlerinin salgın durumuna göre karar alma yetkisine sahip olduğunu anımsattı.

Rusya'da 852 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedildi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 205 bin 531'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüsten 17 bin 368 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 635 bin 485'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 559 artarak 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altıda iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 25 Eylül'de 22 bin 41, 26 Eylül'de 22 bin 498, dün de 22 bin 236 olarak açıklandı.

Moskova'da son 24 saatte 2 bin 541 vaka

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 541 artarak 1 milyon 626 bin 918’e, virüsten ölenlerin sayısı 63 artışla 28 bin 853'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, 24 Eylül'de ülkenin 36 bölgesinde Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek "Tam kapanma konusunu konuşmak için hiçbir neden yok." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarına tekrar başlayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı

Benzer haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil

Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil

Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları arz sıkıntısı endişesiyle rekor tazeledi

İtalya'da tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesinin artırılmasına yeşil ışık yakıldı

İtalya'da tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesinin artırılmasına yeşil ışık yakıldı
Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek

Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak