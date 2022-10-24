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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Rusya’ya inanılmaması, "kirli bomba" tehlikesini ortadan kaldırmıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov,Ukrayna’nın "kirli bomba" (radyoaktif içerikli bomba) kullanacağına yönelik tehlikenin bulunduğunu belirterek, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 24.10.2022
Kremlin: Rusya’ya inanılmaması, "kirli bomba" tehlikesini ortadan kaldırmıyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmesini değerlendirdi.

Rusya’nın söz konusu iddialarını ilgili taraflara ilettiğini belirten Peskov, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Böyle bir tehdit var ve bu bilgi savunma bakanının muhataplarına iletildi. İnanıp inanmamak onlara kalmış." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.


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