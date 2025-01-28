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Dünya

Kremlin: Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemler sürekli alınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Kremlin: Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemler sürekli alınıyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

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