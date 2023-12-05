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Dünya

Kremlin: Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine nasıl katılacağı belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını bildirdi.

Ali Cura  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Kremlin: Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine nasıl katılacağı belli değil

Moskova

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Brezilya’da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, “Henüz iş o noktaya gelmedi.” ifadesini kullandı.

Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.

Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.

Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.

Putin, yarın BAE ve Suudi Arabistan’a gidiyor

Ayrıca Peskov, Putin’in yarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunacağını belirterek, her iki ziyaretin bir gün süreceğini ifade etti.

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