Dolar
26.82
Euro
28.77
Altın
1,922.54
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,704.00
BIST 100
8,229.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Ermenistan'la yapacağı müsabaka için Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanından yaındayız. Kırklareli'ndeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. -VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'yı maddi olarak desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler." dedi.

Ali Cura  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

Moskova

Peskov, gazetecilere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yeni yardımlar açıklayabileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

ABD'nin Kiev'e ne kadar gerekiyorsa yardım etme niyetini birçok defa duyduklarını kaydeden Peskov, "Bir başka deyişle, onlar (ABD) fiilen savaş durumunda olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekler ve savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler." ifadesini kullandı.

Peskov, bu yardımların "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini dile getirdi.

"Ermenistan-ABD askeri tatbikatı endişe yaratıyor"

Ermenistan'ın topraklarında ABD ile 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirecek olmasını da değerlendiren Peskov, "Elbette bu tür haberler özellikle mevcut durumda endişe yaratıyor. Bu nedenle bu haberi derinlemesine analiz edip durumu izleyeceğiz." diye konuştu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar hakkında da konuşan Peskov, "Rusya, Suriye'de henüz tam olarak uygulanmayan Soçi anlaşmalarına uymaya devam ediyor. Aynı zamanda Rusya, ülkede düzeni tesis etmede, terörist unsurlarla mücadele etmede Suriye'nin meşru yönetimine tutarlı bir şekilde yardım etme çizgisini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
Konya'da 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek

ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek
Emine Erdoğan: Savaş ve doğal afet gibi travmatik sonuçlar doğuran olgular, insan ruhu üzerinde kalıcı izler bırakıyor

Emine Erdoğan: Savaş ve doğal afet gibi travmatik sonuçlar doğuran olgular, insan ruhu üzerinde kalıcı izler bırakıyor
Ermenistan ve ABD ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı yapacak

Ermenistan ve ABD ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet