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Dünya

Kremlin: ABD ile güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin devam etmesi gerekiyor

Dmitri Chirciu   | 18.02.2022
Kremlin: ABD ile güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin devam etmesi gerekiyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ABD’ye güvenlik garantileriyle ilgili dün yanıt verdiğine dikkati çeken Peskov, ABD ile bu konuda çeşitli seviyelerde temasların sürdürüleceğini belirtti.

Peskov, "İş artık müzakere sürecine kaldı. Bu inisiyatifin devamının olması gerekiyor. Bunun ne şekilde gerçekleşeceğini göreceğiz." dedi.

Güvenlik garantilerinin herkesi ilgilendirdiğini dile getiren Peskov, "Güvenlik konuları tartışılırken, elbette, bazı ülkelerin güvenliği göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

"Donbas'taki durum endişe verici"

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki duruma değinen Peskov, buradaki durumun "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Peskov, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman'ın sınır dışı edildiğini anımsatarak bu kararın "kışkırtıcı eylemlere karşı" alındığını söyledi.

Putin, balistik füzelerin deneneceği tatbikatı yerinden takip edecek

Rusya'nın yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleyeceğine dikkati çeken Peskov, bu tür tatbikatların sürekli yapıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili yabancı ülkelere önceden bilgi verdiklerini ifade eden Peskov, bunların kimseyi "korkutmaması gerektiğini" vurguladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu tatbikatı komuta merkezinden takip edeceğini aktardı.

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