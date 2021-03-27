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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronaviürs (Kovid-19) salgınında günlük vakalarda düşüş gözlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sert yükseliş yaşandı.

Mustafa Deveci   | 27.03.2021
Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 1319 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 594'ünün Batı Şeria'da, 605'inin Gazze Şeridi'nde, 120'sinin de işgal altındaki Doğu Kudüs'te tespit edildiği ifade edildi.

Hastalardan 23'ünün hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 810'a, toplam vaka sayısının da 263 bin 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Durumu kritik hasta sayısının 197 olduğu, 235 bin 889 kişin de iyileştiği aktarıldı.

Gazze'de dikkat çeken yükseliş

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Getirilen kısıtlamalar nedeniyle Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vakalarda dün ve bugün yaşanan düşüş göze çarpıyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vakaların giderek artması ve son 2 günde 600'ün üzerinde çıkması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de bugüne kadar 598 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 62 bini aştı.

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Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti
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