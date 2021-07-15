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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükûmet 5 gün ulusal yas ilan etti.

Muhammed Emin Canik   | 15.07.2021
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi

Buenos Aires

Arjantin'de ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in imzasıyla çıkan ve resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "100 binden fazla insanın, ülkemiz sakinlerinin, Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi nedeniyle Arjantin Cumhuriyeti topraklarında 5 günlük ulusal yas ilan edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dün Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 100 bin 250'ye ulaştı ve bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi.


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