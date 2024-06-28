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Dünya

Kosova’da Sırp siyasetçi İvanoviç cinayetine ilişkin davada 3'ü eski polis 4 kişiye hapis cezası

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanoviç'in öldürülmesine ilişkin davada 3'ü eski polis 4 Kosovalı Sırp, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eren Beksaç  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Kosova’da Sırp siyasetçi İvanoviç cinayetine ilişkin davada 3'ü eski polis 4 kişiye hapis cezası

Kosova

Başkent Priştine'deki Temel Mahkemede sonuçlanan davada "cinayeti planlayan organize suç örgütüne destek verme" ve "resmi görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Kosovalı Sırplar Nedeljko Spasojevic'e 4 yıl 6 ay, Dragisa Markovic ile Zarko Jovanovic'e 4'er yıl ve Marko Rosic'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Spasojevic, Markovic ve Jovanovic, cinayetin işlendiği dönemde bölgede polis memuru olarak görev yapıyordu.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesinden yapılan yazılı açıklamada, hapis kararları "acımasız, asılsız, her türlü delilden yoksun ve siyasi olarak sahnelenmiş" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti ve yandaşlarına, Sırp halkının bu davanın bir saçmalık olduğunu bildiğini ve Rosic, Spasojevic, Nedeljkovic ile Jovanovic’i asla Oliver'ın cinayetinden suçlu olarak değil Albin Kurti rejiminin kurbanları olarak göreceğini söylemek istiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

İvanoviç'in ölümü

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi" Genel Başkanı Oliver İvanoviç, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovica'daki ofisinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanoviç, savaşta Arnavut sivillere yönelik suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme, 2017'de bu kararı bozmuş, İvanoviç'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Öldürülmeden önce tutuksuz yargılanan İvanoviç, Sırp Listesine muhalefetiyle biliniyordu.

​​​​​​​Kosovalı Sırp siyasetçi İvanoviç cinayetinin faili veya organizatörünün kim olduğu hala bilinmiyor.

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