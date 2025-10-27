Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kosova'yı konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova'yı konuk edecek.

Can Öcal  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kosova'yı konuk edecek Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

İstanbul

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Michalina Diakow yönetecek.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada rakibine 3 veya daha az farklı skorla yenilmesi halinde UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Kosova'nın 4 farkla kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Kosova galibiyetinde ise Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde yoluna devam edecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

