logo
Dünya

Kosova, bağımsızlığının 18. yıl dönümünü kutluyor

Kosova'nın bağımsızlığının 18. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Eren Beksaç  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Kosova, bağımsızlığının 18. yıl dönümünü kutluyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kosova Meclisi'nde ülkenin bağımsızlığının 18'inci yıl dönümü vesilesiyle ülkenin liderleri, askeri ve diplomatik temsilcilerin katılımıyla özel oturum yapıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, özel oturumdaki konuşmasında, 18 yıl önce Kosova'nın özgür, bağımsız ve egemen bir devlet ilan edildiğini, bunun uzun ve acılı bir yolculuğun sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Osmani, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) savaşına değinerek bu mücadelenin haklı olduğunu, onu lekeleme girişimlerinin uzun vadeli barışın temellerine zarar verdiğini vurguladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da ülkesinin Kosova ve Lahey'de yargılanan UÇK'nin eski komutanlarına desteğini ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ve halk demokrasisi söz konusu olduğunda Kosova'nın geri adım atmayacağını dile getirdi.

Meclisteki özel oturumun ardından Priştine'nin merkezinde Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve Kosova polisinin askeri geçit töreni düzenlendi. Geçit töreninde FSK ve polis birliklerince kullanılan ekipman ve araçlar sergilendi.

Lahey'de tutuklu yargılanan eski UÇK komutanlarına destek gösterisi

Öte yandan, Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu UÇK'nin eski komutanları için başkent Priştine'de geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

UÇK gazileri organizasyonunun çağrısıyla Priştine'nin merkezindeki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, ülke genelinden, bölge ülkeleri ve Arnavut diasporasından on binlerce kişi katıldı.

Aralarında Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'ın da bulunduğu göstericiler, Arnavut bayrağı ile farklı ulusal semboller taşıdı.

Göstericiler, Lahey'de tutuklu yargılanan ve savcılığın 45’er yıl hapis cezası talep ettiği UÇK komutanları Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek sloganları attı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

