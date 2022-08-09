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Dünya

Kosova Başbakanı Kurti: Kosova ve Sırbistan arasında yeni bir çatışma riski yüksek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Barış Seçkin   | 09.08.2022
Kosova Başbakanı Kurti: Kosova ve Sırbistan arasında yeni bir çatışma riski yüksek

Roma

Kosova Başbakanı Albin Kurti,  İtalya'nın yüksek tirajlı La Repubblica gazetesine verdiği demecinde, iki ülke arasında son haftalarda yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başbakan Kurti, "Kosova ve Sırbistan arasında yeni bir çatışma riski yüksek. Özellikle dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını gördükten sonra bunun aksini söylersem sorumsuzca davranmış olurum." ifadesini kullandı.

Sırbistan ile yaşadıkları gerilimin arkasında Rusya'nın olduğunu savunan Kurti, "Ukrayna'nın işgalinden önce olasılıklar azdı, şimdi ise durum değişti. Kremlin'in faşist Panslavizm fikrinin sonucu olarak ilk bölüm, Ukrayna'da gerçekleşti. Örneğin, olursa ikinci bölümü Transdinyester'de görebiliriz, üçüncü savaşın ise özellikle Batı Balkanlar'da Kosova'da olma olasılığı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurti, Ağustos'un üçüncü haftasında Brüksel'de Kosova-Sırbistan ilişkilerinin genel durumuna ilişkin bir toplantı olacağını aktararak, "Umuyorum ki; bu gerginliğin düşmesine yardımcı olur." yorumunu yaptı.

Ülkesinin NATO üyesi olma arzusunu dile getiren Kurti, NATO'ya üye olmalarının kalıcı barışı sağlamalarına katkı yapacağını ifade etti.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan ile krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

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