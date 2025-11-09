Dolar
logo
Dünya

Kosova'da yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi

Balkan ülkesi Kosova’da yapılan yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

Eren Beksaç  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Kosova'da yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Toplam 38 belediyenin bulunduğu Kosova’da, yerel seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı, başkent Priştine ve Prizren dahil 18 şehirde belediye başkanlarını belirlemek için yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 19.00’da sona erdi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) sitesinden paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar kayıtlı 1 milyon 316 bin 672 seçmenden 432 bin 107'si oy kullandı.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin genel olarak sakin geçtiğini ve seçimlerin seyrini etkileyecek ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Yerel seçimin ilk sonuçları

KQZ sitesinden paylaşılan son verilere göre çoğu belediyede oy sayımı sona yaklaştı veya tamamlandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’nin mevcut belediye başkanı Kosova Demokratik Birliği (LDK) adayı Perparim Rama, seçimi kazanarak bir dönem daha görevini sürdürmeye hak kazandı.

Ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinin iki belediyesinden biri olan Güney Mitroviça’da ise Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) adayı Faton Peci belediye başkanı seçildi.

Prizren şehrinin mevcut belediye başkanı Kosova Demokratik Partisi (PDK) adayı Shaqir Totaj, İpek şehrinin mevcut belediye başkanı LDK adayı Gazmend Muhaxheri, Gilan şehrinin mevcut belediye başkanı Vetevendosje adayı Alban Hyseni, Yakova şehrinin mevcut belediye başkanı Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) adayı Ardian Gjini de birer dönem daha belediye başkanlık görevlerini yürütecek.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa’nın mevcut belediye başkanı Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) adayı Abdülhadi Krasniç de seçimi kazanarak bir dönem daha belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Balkan ülkesi Kosova’da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

