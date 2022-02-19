Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.60
BTC/USDT
39,966.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak resmi ziyaretine hazırlanıyor.

Ahmet Emin Dönmez   | 19.02.2022
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Yaounda

KDC Cumhurbaşkanlığından paylaşılan bildiride, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-21 Şubat’ta gerçekleştireceği ziyarete hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin KDC'ye, Cumhurbaşkanı düzeyinde 2. resmi ziyareti olduğu belirtilen bildiride, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarda ikili iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra birçok bakan ve Türk iş insanlarından oluşan bir heyetin eşlik edeceği kaydedildi.

Erdoğan KDC ziyareti sonrası Afrika turuna, Senegal ve Gine Bissau'ya yapacağı resmi ziyaretlerle devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Afrika'nın "akciğeri" Kongo Demokratik Cumhuriyeti zengin kaynaklarıyla öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri, yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü

Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü