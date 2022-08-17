Dolar
17.96
Euro
18.25
Altın
1,774.25
ETH/USDT
1,895.40
BTC/USDT
23,800.00
BIST 100
2,936.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Dünya

Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

Kolombiya'nın güneybatısında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki çatışmalar nedeniyle 300 kişi yerinden oldu.

Sinan Doğan   | 17.08.2022
Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

Bolivar

Cauca Yönetim merkezine bağlı Almaguer kasabasında, bir süredir FARC mensupları ve ELN arasında yaşanan çatışmalardan bölge halkının olumsuz etkilendiği bildirildi.

Cauca Yaşam ve İnsan Hakları Ağına göre, silahlı grupların yol açtığı çatışmalarda 300 kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Ordunun olaylar üzerine bölgede düzenlediği operasyonlarda bir FARC üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Bölgede çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalardan El Tambo, Argelia ve Balboa halkının ciddi şekilde etkilendiği ve bölgede eğitime ara verildiği belirtildi.

Kasaba yetkilileri, devletten duruma el koymasını talep ederek güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Öte yandan ordunun silahlı gruplara yönelik operasyonunda çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol etme isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu
Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı
Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de hasat mesaisi başladı
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

Kaş'ta Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi

Ukrayna'dan Tayvan'a: "Kutup Savaşları" ya da "Kaos Düzeni"

ABD'deki Yağlıdereliler akaryakıt istasyonu ve restoran sektöründe etkin

ABD'deki Yağlıdereliler akaryakıt istasyonu ve restoran sektöründe etkin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet