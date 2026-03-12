Dolar
Dünya

Afrikalıların yüzde 1’inden azı kıta dışına göç ediyor

Dünya Bankası raporu, yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Afrika'dan kıta dışına göç edenlerin nüfusun yüzde 1'inden azını oluşturduğunu, Afrika hakkındaki geniş göç algısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Afrikalıların yüzde 1’inden azı kıta dışına göç ediyor

İstanbul

Dünya Bankasının “Migration: Africa’s Untapped Potential (Göç: Afrika’nın Henüz Keşfedilmemiş Potansiyeli)” başlığıyla yayımladığı raporda Afrika’daki göç trendleri incelendi.

Rapora göre, Afrika nüfusunun yüzde 1’inden azı kıta dışına göç ederken bu oranın dünya genelindeki kıtalar arası göç ortalaması olan yüzde 1,7’nin altında kalması dikkati çekti.

Afrika’da göç edenlerin büyük bölümü aslında kıta içinde hareket ediyor ve birçok Afrika ülkesi aynı zamanda göç alan ülkeler haline geliyor.

Afrika’dan kıta dışına göç edenlerin hedef ülkelerinde de önemli değişimler yaşanıyor. Avrupa’nın göçteki payının da son yıllarda belirgin şekilde gerilediği fark ediliyor.

Geçmişte Afrika’dan ayrılan her 100 göçmenden yaklaşık 75’i Avrupa ülkelerine giderken şimdi bu oranın yüzde 50’nin biraz üzerinde seyrettiği görülüyor.

Afrikalı göçmenler, giderek daha fazla Kuzey Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini tercih ediyor.

Fildişi Sahili, Kenya ve Güney Afrika yalnızca göç veren değil aynı zamanda göç alan ülkeler olarak da öne çıkıyor. Bu ülkeler, gönderdiklerinden en az iki kat daha fazla göçmeni kabul ediyor.

Kuzey Afrika ülkeleri de Avrupa’ya giden göçmenler için yalnızca geçiş noktası olmaktan çıkarak giderek daha fazla varış noktası haline geliyor.

Afrika’da düzensiz göç, en tehlikeli rotalardan

Rapora göre, kıta genelinde düzensiz göç ciddi riskler taşıyor.

2023’te yaklaşık 5 bin Afrikalı göçmen hayatını kaybetti. Bu sayı aynı dönemde Asya’dan göç edenler arasında kaydedilen ölümlerin iki katından fazla ve Latin Amerika’dan göç edenlerin yaklaşık 4 katına denk geliyor.

Afrika kıtası, aynı zamanda dünya mülteci nüfusunun 4'te 1'i ile önemli bir bölümüne de ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin büyük kısmı komşu ülkelere sığınıyor ve yaklaşık yüzde 90’ı yalnızca 10 ülkede bulunuyor.

Afrika’nın genç nüfusu göç dinamiklerini etkiliyor

Afrika’daki demografik dönüşüm, göç hareketliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri durumunda bulunuyor.

2050’ye kadar dünya genelindeki her 3 gençten birinin Afrikalı olması bekleniyor.

Afrika’nın çalışma çağındaki nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 600 milyon kişi artacağı tahmin ediliyor, yüksek ve üst orta gelirli ülkelerde bu nüfusun yaklaşık 200 milyon kişi azalacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel iş gücü dengelerinde önemli değişimlere yol açabileceğini ifade ediyor.

Afrika’daki göç dinamiklerini şekillendiren faktörlerin arasında ekonomik zorluklar, çatışmalar ve iklim değişikliği bulunuyor.

Kıta genelinde ekonomik büyüme nüfus artışıyla aynı hızda gerçekleşmiyor ve genç nüfus için yeterli iş fırsatı oluşturulamıyor.

Göç, Afrika için fırsata dönüşebilir

Göç, doğru yönetilmesi halinde Afrika için ekonomik bir fırsata dönüşebilir.

Afrika’daki göç potansiyeli henüz tam olarak değerlendirilememişken hem göç veren hem de alan ülkelerin ortak politikalar geliştirmesi önemli.

Bu noktada yasal göç yolları artırılabilir, bölgesel hareketlilik kolaylaştırılabilir ve iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarına uygun beceri geliştirme programları desteklenebilir.

Bu tür politikalar, hem Afrika ülkeleri hem de göç alan ülkeler için karşılıklı fayda sağlayabilir.

