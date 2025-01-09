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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'da Maduro'nun yemin törenine katılmayacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yarın Venezuela'da düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını belirtti.

Sinan Doğan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'da Maduro'nun yemin törenine katılmayacak Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Bogota

Ulusal basında yer alan habere göre Petro, Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimlerinin özgür şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Maduro'nun yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

Petro, X sosyal medya platformundan, Venezuela'daki duruma değinerek "Venezuela'daki son seçimler özgür değildi. Abluka altında özgür seçim olamaz. Özgür olmayan seçimleri tanıyamayız ve bu seçimlerin ablukasız bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela ile 2 bin 219 kilometrelik kara sınırını paylaştıklarına dikkati çeken Petro, "Kolombiya, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesmeyecek ve davet almadığı sürece bu ülkenin iç işlerine müdahale etmeyecek ancak Kolombiya'daki insan hakları mücadelesinden yola çıkarak Venezuela'daki herkes için de bu haklara saygı gösterilmesini talep ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Bu arada, Petro, Venezuela'da siyasi muhalif Enrique Marquez'in gözaltına alınmasını kınadı.

Maduro'nun yemin töreninde Kolombiya'yı, Caracas Büyükelçisi Milton Rengifo'nun temsil edeceği bilgisi paylaşıldı.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Aralarında ABD, İtalya ve Arjantin'in de bulunduğu çok sayıda ülke, Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanımıştı.

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