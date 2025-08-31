Dolar
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Dünya

Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnameyi imzaladı

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Sinan Doğan  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnameyi imzaladı

Bogota

Ticaret Bakanlığının Amerikan X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan yeni kararnamenin yürürlüğe konulduğu duyuruldu.

Kömür ihracatının "savaş makinesine katkı sağladığı"na işaret edilen kararnamede, kararın Kolombiya hükümetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla desteklendiği vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret Bakanı Diana Marcela Morales Rojas da açıklamasında, "Kolombiya, Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamaz. Bu, savaşın tırmanışını durdurmaya yönelik somut bir adım ve ülkemizin dünya barışına kararlı bir katkısıdır." ifadelerini kullandı.

Haziran 2024’te İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan benzer düzenlemeler yapılmış ancak uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle bazı istisnalar tanınmıştı.

Yeni kararnameyle bu istisnalar ortadan kaldırıldı ve İsrail’e kömür ihracatının tamamen durdurulduğu belirtildi.

Yeni düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) verdiği ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene ya da bu karara yol açan koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Petro'dan kararlılık mesajı

Petro, ülkesinin, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmişti.

Kolombiya'nın İsrail’e "bir ton kömür bile ihraç etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirten Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail’e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri vermişti.

Petro, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği uyarısında da bulunmuştu.

Ağustos 2024'te kömür ihracatını yasakladığı dönemde yaptığı açıklamada Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

