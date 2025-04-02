KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Hristodulidis ile ara bölgede görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde ara bölgede görüşme gerçekleştirdi.
Lefkoşa
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik etti.
İki lider arasında 1,5 saat kadar süren görüşmede, Tatar ve Hristodulidis'in Kıbrıs meselesi ve Cenevre görüşmelerini değerlendirdikleri öğrenildi.
Görüşmenin ardından BM tarafından iki lider adına yapılan açıklamada, Tatar ile Hristodulidis görüşmesinde, sınırdaki mayınlı arazilerin temizlenmesi meselesinin özel temsilci ve müzakereci seviyesinde görüşülmesi ve tehlikeli bölgeler konusunda bilgi alışverişinin yapılması anlamında mutabık kalındığı bildirildi.
Ayrıca, liderlerin KKTC ve GKRY arasında "İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi" kurulması ve komite üyelerinin adlarının 15 Nisan'a kadar BM'ye bildirilmesi hususunda karar aldıkları aktarıldı.
KKTC, Cuellar'ın tekrar BM temsilcisi olmasına onay verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan görüşmelerde gündeme gelen Maria Angela Holguin Cuellar'ın, tekrar BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olması için Türkiye ile istişarelerden sonra onay verdiklerini açıkladı.
Cuellar'ın temsilciliğini Rumların da kabul edecek gibi durduğunu ifade eden Tatar, atanmayla ilgili açıklamanın yakın zamanda BM tarafından yapılacağını kaydetti.
Tatar, Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak tekrar atanması durumunda sadece Cenevre görüşmelerinde ele alınan 6 konuda Türk ve Rum taraflarına yardım edeceğini ve iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırma gibi bir misyonu olmayacağını söyledi.
Terör örgütü EOKA konusu gündeme geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY ve Yunanistan'daki terör örgütü EOKA'nın 70. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen törenler ile açıklamalarını Rum Lider Hristodulidis ile görüşmesinde gündeme getirdiğini aktardı.
Tatar, terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hedefinin GKRY resmi makamlarınca kabul edilmesini eleştirerek, "Terör örgütü EOKA ile ilgili resmi söylemleri ve çığırtkanlıkları kınadığımızı bildirdim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.