Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,120.04
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,564.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Hristodulidis ile ara bölgede görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde ara bölgede görüşme gerçekleştirdi.

Mehmet Kemal Firik  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Hristodulidis ile ara bölgede görüştü Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis'e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik etti.

İki lider arasında 1,5 saat kadar süren görüşmede, Tatar ve Hristodulidis'in Kıbrıs meselesi ve Cenevre görüşmelerini değerlendirdikleri öğrenildi.

Görüşmenin ardından BM tarafından iki lider adına yapılan açıklamada, Tatar ile Hristodulidis görüşmesinde, sınırdaki mayınlı arazilerin temizlenmesi meselesinin özel temsilci ve müzakereci seviyesinde görüşülmesi ve tehlikeli bölgeler konusunda bilgi alışverişinin yapılması anlamında mutabık kalındığı bildirildi.

Ayrıca, liderlerin KKTC ve GKRY arasında "İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi" kurulması ve komite üyelerinin adlarının 15 Nisan'a kadar BM'ye bildirilmesi hususunda karar aldıkları aktarıldı.

KKTC, Cuellar'ın tekrar BM temsilcisi olmasına onay verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan görüşmelerde gündeme gelen Maria Angela Holguin Cuellar'ın, tekrar BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olması için Türkiye ile istişarelerden sonra onay verdiklerini açıkladı.

Cuellar'ın temsilciliğini Rumların da kabul edecek gibi durduğunu ifade eden Tatar, atanmayla ilgili açıklamanın yakın zamanda BM tarafından yapılacağını kaydetti.

Tatar, Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak tekrar atanması durumunda sadece Cenevre görüşmelerinde ele alınan 6 konuda Türk ve Rum taraflarına yardım edeceğini ve iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırma gibi bir misyonu olmayacağını söyledi.

Terör örgütü EOKA konusu gündeme geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY ve Yunanistan'daki terör örgütü EOKA'nın 70. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen törenler ile açıklamalarını Rum Lider Hristodulidis ile görüşmesinde gündeme getirdiğini aktardı.

Tatar, terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hedefinin GKRY resmi makamlarınca kabul edilmesini eleştirerek, "Terör örgütü EOKA ile ilgili resmi söylemleri ve çığırtkanlıkları kınadığımızı bildirdim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Hristodulidis ile ara bölgede görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideri Hristodulidis ile ara bölgede görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

KKTC, Edirne'nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak

Şarkıcı Volkan Konak hayatını kaybetti

Şarkıcı Volkan Konak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet