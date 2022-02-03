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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, depremde olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 03.02.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, depremde olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs açıklarında 11 Ocak'ta da 6,4 şiddetinde depremin meydana geldiğini hatırlatan Tatar, bu yeni depremin, 11 Ocak'taki depremin olduğu yere yakın bir yerde gerçekleştiğini de belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te (yerel saat ile 23.03'te) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

KKTC'deki vatandaşlar da depremin hissedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

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