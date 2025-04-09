KKTC Başbakanı Üstel: İnanç özgürlüğü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına alındı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasını sağlayan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen disiplin tüzüğünün, inanç özgürlüğü ve bireysel haklar bakımından eğitimde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasını sağlayan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen disiplin tüzüğünün, inanç özgürlüğü ve bireysel haklar bakımından eğitimde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "İnanç özgürlüğü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına alındı." ifadesini kullandı.
Başbakan Üstel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzük ile ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, tarihsel süreç içerisinde hoşgörü kültürüyle şekillenmiş ve farklılıkları zenginlik olarak gören bir topluluk olduğuna dikkati çekti.
Üstel, bu köklü anlayışın bugün eğitim alanında atılan önemli bir adımla bir kez daha hayat bulduğuna işaret etti.
Dünyanın özgürlükler çağını yaşadığı bir dönemde, KKTC'nin bu gelişmelerin gerisinde kalmasının düşünülemeyeceğini vurgulayan Üstel, liselerde başörtüsünün serbest bırakılması adımının, sadece bir düzenleme değil, toplumsal uzlaşının, karşılıklı saygının ve çağdaş demokratik değerlerin bir tezahürü olduğunun altını çizdi.
Üstel, tüzük değişikliğinin bazı çevrelerin iddia ettikleri gibi sarık, peçe ya da nikabı içermediğini belirterek, şunları kaydetti:
"İnanç özgürlüğü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına alındı. Liselerde öğrenim gören öğrencilerin inançlarına uygun şekilde örtünmelerine imkan tanıyan ve bireysel özgürlükleri esas alan yeni kılık kıyafet düzenlemesi, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, sadece bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini esas almaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.