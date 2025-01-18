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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızılhaç'a göre Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması "yeni bir başlangıca" işaret ediyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de yarın başlayacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yeni bir başlangıca işaret ettiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Kızılhaç'a göre Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması "yeni bir başlangıca" işaret ediyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yarın başlayacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yeni bir başlangıca işaret ettiğini kaydederek, "ICRC, tarafların mutabakatı doğrultusunda hem esirlerin hem de tutukluların serbest bırakılması ve transferinin yanı sıra Gazze'ye insani yardımın artırılmasını içeren önemli bir operasyona hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

ICRC yetkilileri, İsrail ile Hamas arasında varılan ve yarın başlayacak ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya ilişkin ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "ICRC, tarafların mutabakatı doğrultusunda hem esirlerin hem de tutukluların serbest bırakılması ve transferinin yanı sıra Gazze'ye insani yardımın artırılmasını içeren önemli bir operasyona hazırlanıyor." denildi.

Açıklamada, ICRC'nin odak noktasının anlaşmanın ilk aşamasını olabildiğince güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamak olduğu kaydedildi.

Ailelerin yeniden bir araya gelmesinin ve kritik insani yardımların Gazze'ye girip sivillere ulaştığını görebilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bu anlaşma yeni bir başlangıcı işaret ediyor ve önümüzdeki günler ve haftalar dahil olan herkes için kritik öneme sahip. Bu operasyondan sonra muazzam insani ihtiyaçlar var, olmaya devam edecek ve bunları ele almak için taahhütlere uyulması gerekiyor." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, esir takası ve serbest bırakma işlemleri sırasında yaşanabilecek zorlukların farkında olunduğu da bildirildi.

Bu operasyonun tüm gerekli ihtiyaçlarını üstlenmeye hazır olunduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında ailelerin yeniden bir araya gelmesini ve Gazze'ye kritik insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak tarafların anlaşmasını uygulamaya hazırız ve istekliyiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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