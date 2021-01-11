Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov: Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız
Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." dedi.
Bişkek
Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantıda seçmenlerine teşekkür etti.
Son 30 yılda yolsuzluğun her alana kök saldığını dile getiren Caparov, yolsuzlukla mücadelede herkesin elini taşının altına koyarak devlete destek olması gerektiğini vurguladı.
"Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız"
Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.
Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." diye konuştu.
Seçim yarışına giren cumhurbaşkanı adaylarına ve kendisi aleyhine karalama kampanyası yürütenlere karşı kin ve nefret duygusu içinde olmadığını ifade eden Caparov, amacının ülkesinin kalkındırmak, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunun altını çizdi.
Caparov, AA muhabirinin Türkiye ile ilişkilerdeki beklentileriyle ilgili sorusuna, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." yanıt verdi.
Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan Sadır Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını bildirmişti.
Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Caparov'u kutladı
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan’daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov’u telefonda arayarak tebrik etti.
Tokayev görüşmede, Kazakistan’ın kardeş Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını bildirdi.
Caparov da Tokayev’i Kazakistan’da yapılan parlamento seçiminin başarılı geçmesinden dolayı tebrik ederek, Kazak mevkidaşının daveti üzerine "Cumhurbaşkanı" olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kazakistan’a gerçekleştireceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.