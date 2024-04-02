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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kıbrıs'tan Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton insani yardım, teslim edilemeden geri dönüyor

Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye gemilerle gönderilen insani yardımın 240 tonunun, Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adlı yardım kuruluşunun 7 üyesinin İsrail saldırısında yaşamını yitirmesi nedeniyle teslim edilemeden geri döndüğü bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Kıbrıs'tan Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton insani yardım, teslim edilemeden geri dönüyor

Lefkoşa

Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Larnaka Limanı'ndan deniz yoluyla Gazze'ye gönderilen insani yardımların, 90-100 ton kadarının insanlara ulaştırıldığını, ardından İsrail saldırısı sonucu WCK'nin 7 üyesinin hayatının kaybetmesi sonucu dağıtılamayan 240 ton yardımın gemiler ile tekrar Kıbrıs'a döndüğünü kaydetti.

Sözcü Gotsis, söz konusu yardımlara ne olacağına ve tekrar bölgeye deniz yoluyla yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

Kıbrıs Adası'ndan Gazze'ye insani yardım amacıyla oluşturulan deniz koridoruyla WCK ve Open Arms kuruluşları, insani yardımların ilk kısmını 11 Mart'ta bir gemi ile bölgeye göndermişti.

Cumartesi günü 3 gemi ile yola çıkan insani yardımların ikinci kısmı ise dün akşam saatlerinde Gazze sahillerine ulaşmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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