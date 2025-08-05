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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli 13 yaşındaki Tamir Şuhaybir Gazze'de annesinin kollarında açlıktan öldü

Filistinli çocuk Tamer Şuhaybir, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde, yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Ramzi Mahmud, Ömer Erdem  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Filistinli 13 yaşındaki Tamir Şuhaybir Gazze'de annesinin kollarında açlıktan öldü Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

Gazze

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, 13 yaşındaki Şuhaybir’in aşırı zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış şekilde hastaneye getirildiğini aktardı.

Şuhaybir’in annesi, çocuğunun sağlığının bu duruma gelmesinin "tamamen açlık ve ilaç yetersizliğinden" kaynaklandığını vurguladı.

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Çocuğu kollarında can veren Gazzeli anne, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Bir süredir hastaydı ama bu halde değildi. Ona birkaç gün boyunca ekmek bile bulamadık. Oğlum gözlerimin önünde günden güne eridi ve hiçbir şey yapamadım.” diye konuştu.


Filistinli çocuğun amcası Abdulkadir Şuhaybir de yeğeninin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 13 yaşındaydı, kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Amca Şuhaybir, "Dünya artık bu katliamı durdursun. Gazze’de açlık, yıkım ve ölüm var. Kim 'Gazze açlıktan ölmüyor' diyorsa, işte manzara ortada" ifadelerini kullandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.

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