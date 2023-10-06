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Dünya

KFOR Komutanı, Kosova'ya ilave birliklerin konuşlanacağını bildirdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, İngiltere'den gelen son takviyelerin yanı sıra Romanya ve diğer müttefiklerden de ilave birliklerin yakında Kosova'ya geleceğini söyledi.

Eren Beksaç  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
KFOR Komutanı, Kosova'ya ilave birliklerin konuşlanacağını bildirdi

Priştine

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, Kosova'daki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KFOR'un görevini yerine getirebilmesi için Kosova'daki asker sayısının artırılmasının gerekli olduğunu belirten Ristuccia, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere ilave birlikler konuşlandırıyor ve diğer müttefiklerden ilave birlikler gelmeye devam edecek, Romanya dahil. Bunlar BM'nin Kosova'da yaşayan tüm vatandaşlar için güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğünü sürdürme yönündeki görevini yerine getirmek için KFOR'un gereken güce, kapasiteye ve esnekliğe sahip olmasını sağlayacak açık adımlardır."

Balkanlar'da kalıcı barışı ancak siyasi çözümün garanti edebileceğini vurgulayan Ristuccia, KFOR'un ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa verdiği desteği yineledi.

Ristuccia, 24 Eylül'de Kosova polisi ile silahlı Sırp grup arasında ülkenin kuzeyinde yaşanan çatışmaya ilişkin durumun KFOR tarafından doğru şekilde yönetildiğine dikkati çekerek, "KFOR, durumun tırmanmasını önlemek için her türlü önlemi aldı." dedi.

KFOR'un Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesini korumaktan sorumlu olduğunun ve bölgede güçlerinin bulunduğunun altını çizen Ristuccia, "sorunlu" olarak adlandırdığı sınır bölgesinin çoğunlukla dağlık olmasından ötürü izinsiz dolaşıma alan açıldığını kaydetti.

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devralacak

KFOR, 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle Birleşmiş Milletlerin (BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı) yetkisi altında, bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da barışı destekleme operasyonuna liderlik ediyor.

Türkiye, 10 Ekim'de, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralacak.

Tümgeneral Özkan Ulutaş, 1 yıl süreyle KFOR komutanı olarak görev yapacak.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 zanlının öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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