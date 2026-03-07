Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Port Sudan
Yerel basındaki haberlere göre, Nairobi'de dün şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Seda, ölenlerden 8'inin hızla yükselen sel sularına kapıldığını ve akıntıların sürüklediği araçların içinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 7, 2026
• Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; su baskınları meydana geldi
• Şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığı ifade edildi
• Selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmaları… pic.twitter.com/VXUZ4NChxp
Sel sırasında kentin farklı bölgelerinde elektrik çarpması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü kaydeden Seda, şiddetli su baskınları sebebiyle ana yolların geçilemez hale gelmesi sonucu şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığını ifade etti.
Seda, selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının artabileceğini vurguladı.
Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.