Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
68,042.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Port Sudan

Yerel basındaki haberlere göre, Nairobi'de dün şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Seda, ölenlerden 8'inin hızla yükselen sel sularına kapıldığını ve akıntıların sürüklediği araçların içinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Sel sırasında kentin farklı bölgelerinde elektrik çarpması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü kaydeden Seda, şiddetli su baskınları sebebiyle ana yolların geçilemez hale gelmesi sonucu şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığını ifade etti.

Seda, selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının artabileceğini vurguladı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de seller nedeniyle 10 kişi öldü

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet