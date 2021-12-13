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Dünya

Kentucky'deki hortum felaketinde 64 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

ABD’nin Kentucky eyaletinde, hortum nedeniyle 64 kişinin yaşamını yitirdiği, mum fabrikasındaki ölü sayısının korkulan kadar olmadığını belirtildi.

Mücahit Oktay, Dildar Baykan Atalay   | 13.12.2021
Kentucky'deki hortum felaketinde 64 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York/Washington

Kentcuyk Valisi Andy Beshear, cuma etkili olan hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Vali Beshear, düzenlediği basın toplantısında, "Nihai sayımın tamamlanmasına bir hafta veya daha fazla zaman var." diyerek Kentucky'de 105 kadar kişinin hala akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Açıklama yaparken duygulu anlar yaşayan Beshear, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ay ile 86 arasında değiştiğini, 6'sının ise 18 yaşın altında olduğunu söyledi.

Mayfield bölgesinde tamamen yıkılan mum fabrikasında 110 kişinin çalıştığı, iş yerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında can kaybının beklenen kadar kötü olmadığı kaydedildi.

Biden: Her türlü yardım için hazırız

ABD Başkanı Joe Biden ise Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.

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