Euro
10.40
Dolar
8.71
BIST 100
1,410.79
Altın
1,775.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasına katılanlardan bir kişiye, çekilişle ev hediye edileceği bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 24.06.2021
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek

Nur Sultan

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19'un yayılma hızına göre, sadece başkentin kırmızı kategoride yer aldığını belirtti.

Kulginov, virüse karşı sürü bağışıklığının oluşması için şehir nüfusunun yüzde 60'nın aşı yaptırması gerektiğine işaret ederek, kapsamlı aşı kampanyası yürüteceklerini dile getirdi.

Başkentteki aşı kampanyası kapsamında yapılacak çekilişle bir kişiye 2 odalı daire hediye edeceklerini kaydeden Kulginov, "Ev çekilişine, 25 Haziran ila 31 Ağustos tarihleri arasında Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu yaptıran 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız katılabilecek." ifadesini kullandı.

Altay Kulginov, çekiliş sonucuna göre, ev sahibinin ismini ise eylül ayının başında açıklayacaklarını aktardı.

Nur Sultan'daki alışveriş merkezlerinde kurulan aşılama noktalarında da virüse karşı aşı olan vatandaşlara mağaza ve kafeteryalar için çeşitli indirim kuponları veriliyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan'da görüldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Yerali Tugcanov da ülkede yeterli sayıda aşı dozunun bulunduğunu, ancak vatandaşların aşıya ilgilerinin düşük olduğunu kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

Benzer haberler

AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti

AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti

Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri Kazakistan’da yapılacak

Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti