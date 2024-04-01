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Dünya

Kazakistan'da su taşkını nedeniyle 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkın nedeniyle 13 bin 659 kişi tahliye edildi, 49 köye ulaşım kesildi.

Meiramgul Kussainova  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Kazakistan'da su taşkını nedeniyle 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Astana

Kazakistan'da yoğun yağışlı geçen kış sonrası sıcaklığın artmasıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele devam ediyor.

Taşkın nedeniyle ülkede birçok köy tamamen su altında kaldı, barajların kapasitesi aşıldı.

Ülkenin batı, doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki kara yolları ve köprülerin de su altında kalmasıyla 49 köye ulaşım kesildi.

Acil Durumlar Bakanlığı da su baskınından etkilenen bölgelerden 13 bin 659 kişinin tahliye edildiğini, bunların 1655'inin helikopterlerle kurtarıldığını açıkladı.

Bunun yanı sıra 10 binden fazla büyükbaş ve küçükbaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Halihazırda askerlerin de yer aldığı 8 bin 458 görevli su taşkınıyla mücadele ediyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konuyla ilgili hükümetin yetkili kurum yöneticileriyle yaptığı toplantıda, karşılaştıkları selin son 30 yılın en büyüğü olduğunu söyledi.

Tokayev, durumun her an kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak, "Şu anda öncelikli görev, can kayıplarını önlemektir." dedi.

Su taşkınından etkilenen bölgelere gerekli yardımı sağlayacaklarını kaydeden Tokayev, vatandaşların maddi kayıplarının da devlet ve iş dünyası tarafından tazmin edileceğini duyurdu.

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