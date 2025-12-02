Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,204.67
ETH/USDT
2,825.50
BTC/USDT
87,364.00
BIST 100
11,124.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

AB ile Kazakistan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Kazakistan vize kolaylaştırma ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
AB ile Kazakistan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı

Brüksel

AB Konseyi tarafından, AB ile Kazakistan arasında İşbirliği Konseyi toplantılarının 22'ncisinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, toplantıya AB adına Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Kazakistan adına Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Tarafların "Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"nın 10. yıl dönümünü kutladığı anımsatılan açıklamada, toplantıda anlaşmanın hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, iki tarafın ulaştırma ve kritik hammaddeler de dahil olmak üzere öncelikli alanlarda işbirliklerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğine işaret edilerek, "Toplantıda siyasi, ekonomik ve ticari konuların yanı sıra iç ve anayasa reformları, adalet ve içişleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü ve enerji konuları da dahil olmak üzere işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ayrıca yaptırımlarla ilgili konular da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, AB ve Kazakistan'ın "Vize Kolaylaştırma Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması" için müzakereleri başlattığı da duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

AB, az gelişmiş ülkelere sağladığı ticari imtiyazlara geri kabul şartı getirmeyi planlıyor

AB, az gelişmiş ülkelere sağladığı ticari imtiyazlara geri kabul şartı getirmeyi planlıyor

AB ile Kazakistan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başladı

İHA'larla vurulan Hazar Boru Hattı Kazakistan için kritik öneme sahip

Kanada, AB'nin ortak savunma finansman programına dahil oldu

Kanada, AB'nin ortak savunma finansman programına dahil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Rusya'nın Moldova'da yürüttüğü iddia edilen dron faaliyetine tepki

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Rusya'nın Moldova'da yürüttüğü iddia edilen dron faaliyetine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet