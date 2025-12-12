Uluslararası Barış ve Güven Forumu devam ediyor
BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" devam ediyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Tokayev, forumda yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığa yönelik siyasi çizgisinin geniş Avrasya kıtasında istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı sağladığını ifade etti.
Halihazırda bireysel çatışmaların çözümünde elde edilen başarılara rağmen dünyadaki genel durumun son derece gergin olduğuna dikkati çeken Tokayev, özellikle karşılıklı güven, hoşgörüye dayalı barış ve işbirliği anlayışının yetersiz kaldığını vurguladı.
Tokayev, BM başta olmak üzere çok taraflı kuruluşların yetki ve etkinliğinin azaldığına işaret etti.
Bu nedenle Kazakistan'ın adil bir dünya düzeni, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için BM reformunu desteklediğini kaydeden Tokayev, özellikle BMGK'nin genişletilmesi ve BM Genel Kurulu'nun rolünün güçlendirilmesi çağrısı yaptı.
"Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma sebebi Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturma arzusu"
Tokayev, ayrıca Kazakistan'ın Abraham Anlaşması'na katılma sebebini de açıkladı.
Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma kararının Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmaya anlamlı bir katkıda bulunma arzusundan kaynaklandığını anlatan Tokayev, aynı zamanda ülkesinin bölgede kalıcı çözümün en önemli faktörü olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını da savunduğunu söyledi.
Tokayev, küresel ekonominin yavaşladığını ancak Orta Asya ülkelerinin bundan etkilenmediğini ve oldukça güçlü bir büyüme sergilediğini belirterek "Kazakistan'ın ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyüme göstermesi ve gayri safi yurtiçi hasılasının ise 300 milyar doları geçmesini öngörüyoruz. Bu, kişi başına 15 bin dolardan fazla bir gelir anlamına geliyor." diye konuştu.
Bu arada, Tokayev, BM sistemi içinde yalnızca su sorunlarına odaklanan bir yapı kurulmasını önerdi ve bu bağlamda BM Su Ajansı'nın tam teşekküllü bir BM kuruluşuna dönüştürülebileceğini söyledi.
Pakistan Başbakanı, küresel işbirliğine ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümünün önemine işaret etti
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için küresel işbirliğinin önemini vurgulayan Şerif, "Sıfır sonuçlu zihniyetlerden, amacı olan işbirliklerine geçelim, halklar ve fikirler için köprü olarak bağlantısallığa yatırım yapalım. Anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözelim ve BM Sözleşmesine bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim." ifadesini kullandı.
Türkiye'ye teşekkür
Afganistan ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle arabuluculuk yapan ülkelere de işaret eden Şerif, "Kardeş ülkelerimiz Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'a şu anda ben konuşurken bile kırılgan olan bir ateşkese ulaşmaktaki samimi istekleri ve çabaları için teşekkür ederim." diye konuştu.
Şerif, Gazze Barış Planı da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılıklarını yineledi ve Filistin ile Keşmir halkının haklarının korunmasının önemini vurguladı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Orta Koridor'un "bir güven koridoru" olduğunu belirtti
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis yönetimi olarak barış politikasını izlemeye devam ettiklerini, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Gürcistan'ın, bölgesel barış ve istikrar için gereken diyalogların yapılmasına destek vermeye devam edeceğini aktaran Kobakhidze, "Birlikte, gelecek nesiller için daha güvenli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını anımsatan Kobakhidze, barışın kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "Gürcistan, tarihi iki bölgemizin devam eden işgali gerçeğiyle barışı sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda varoluşsal bir öncelik olarak görüyor." dedi.
Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2021-2024 yıllarında yıllık ortalama 9,8 büyümeye devam ettiğini kaydederek, "Bu başarılar, hükümetin yol gösterici stratejisini doğrudan yansıtmaktadır. Barış, öngörülebilirlik yaratıyor ve öngörülebilirlik de sürdürülebilir bir ekonominin temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.
Bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemini vurgulayan Kobakhidze, "Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor, bu vizyonun merkezi bir parçasıdır." diye konuştu.
Kobakhidze, "Orta Koridor gerçekten de bir ulaşım güzergahından çok daha fazlasıdır. Kıta genelinde insanları, iş dünyasını ve kültürleri birbirine bağlayan bir güven koridorudur." dedi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Önemli bir siyasi platform olarak görüyoruz
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu"na katıldı.
Forumda konuşan Mirziyoyev, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak, "Bu önemli tarih, Türkmenistan'ın dünyanın tüm ülkeleriyle barışçıl, güvene dayalı, dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını somutlaştırmaktadır. Bu forumu, barış ve barış yapma fikirlerini teşvik etmek, devletler arasında karşılıklı güven ve saygıyı güçlendirmek ve diyalog ve müzakereler yoluyla acil uluslararası sorunlara çözümler bulmak için önemli bir siyasi platform olarak görüyoruz." diye konuştu.
Mirziyoyev, Türkmen halkının çağdaş kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Türkmenistan'ın tarafsızlığının, derin tarihi geleneklerine, kültürel ve manevi değerlerine ve asalet, hoşgörü ve iyi komşuluk gibi yüce erdemlerine dayandığının altını çizdi.
Özbekistan olarak, Türkmen kardeşlerinin stratejik vizyonu ve dış politika yaklaşımlarıyla büyük ölçüde hemfikir olduklarını, bu nedenle, kardeş Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içinde Barış ve Tarafsızlık Üniversitesi kurma girişimini desteklediklerini dile getiren Mirziyoyev, "Türkmenistan'ın yapıcı ve barışsever politikası, Orta Asya'da istikrar ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir faktördür." ifadesini kullandı.
Mirziyoyev, küresel gerilimlerin süregeldiği ve devletler arasındaki güvenin zayıfladığı mevcut ortamda, barış ve arabuluculuk ilkelerine ortak bağlılığın önemine işaret ederek, bu nedenle Türkmenistan'ın 2025 yılını "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan etme önerisinin halkların en önemli gereksinimlerini karşıladığını ve çatışmayı reddeden, çatışmaları müzakere masasında çözmeye ve barışı tesis etmek için etkili önlemler almaya kararlı ülkeleri birleştirdiğini vurguladı.
Karşılıklı güven, saygı ve birlik ilkelerinin, Orta Asya'yı barış, işbirliği ve iyi komşuluk bölgesine dönüştürme politikalarının da temelini oluşturduğunu ifade eden Mirziyoyev, geçen ay Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nın, birliği güçlendirmeye, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak eylemlerde bulunmaya ve çok taraflı ekonomik işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti.
"Barış ve güven, ortak refahın temelidir"
Mirziyoyev, karşılıklı saygı, güven ve dayanışmaya dayalı işbirliklerinin, en iddialı planların bile gerçekleştirilmesini sağladığına dikkati çekerek, bu çerçevede gelecek yıl Taşkent'te, "Kültürler Diyaloğu" adıyla uluslararası forumun düzenlenmesini ve ayrıca gençleri barış ve güven sürecini güçlendirmeye dahil etmeyi amaçlayan "Barış ve Güven İçin Gençlik" bölgesel programının başlatılmasını önerdi.
Özbek lider, "Barış ve güven, ortak refahın temelidir. Bu değerlerin güçlendirilmesi, tüm uluslararası toplum için hayati bir öncelik olmaya devam etmelidir. Özbekistan, adil ve istikrarlı bir dünya düzeninin inşasına yapıcı katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.